Сильный ветер и ливни прогнозируют 25 июля в Иркутской области

Погода в Иркутской области продолжает преподносить сюрпризы. Вот и на 25 июля у синоптиков не самый благоприятный прогноз. В этот день в некоторых районах Приангарья подует северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Помимо этого, пройдут ливневые дожди и прогремят грозы.

- При ухудшении погоды, по возможности отложите поездки на дальние расстояния, - призывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – При сильном ветре не стойте под рекламными щитами и линиями электропередвч.

Напомним, 23 июля порывы ветра в 29 м/с повалили деревья в Киренском районе. В Тайшетском районе ветер дул со скоростью 18 м/с.

Что касается погоды в Иркутске, то 25 июля в столице Приангарья ожидается ветер 4-9 м/с. Днем возможен кратковременный дождь. Столбик термометра покажет до +21 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураган повалил деревья и опоры электропередач в Киренске, на севере Иркутской области (Подробности)