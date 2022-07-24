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Общество24 июля 2022 9:26

Сильный ветер и ливни прогнозируют 25 июля в Иркутской области

Также возможна гроза
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Сильный ветер и ливни прогнозируют 25 июля в Иркутской области

Сильный ветер и ливни прогнозируют 25 июля в Иркутской области

Погода в Иркутской области продолжает преподносить сюрпризы. Вот и на 25 июля у синоптиков не самый благоприятный прогноз. В этот день в некоторых районах Приангарья подует северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Помимо этого, пройдут ливневые дожди и прогремят грозы.

- При ухудшении погоды, по возможности отложите поездки на дальние расстояния, - призывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – При сильном ветре не стойте под рекламными щитами и линиями электропередвч.

Напомним, 23 июля порывы ветра в 29 м/с повалили деревья в Киренском районе. В Тайшетском районе ветер дул со скоростью 18 м/с.

Что касается погоды в Иркутске, то 25 июля в столице Приангарья ожидается ветер 4-9 м/с. Днем возможен кратковременный дождь. Столбик термометра покажет до +21 градуса.

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