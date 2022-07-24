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Общество24 июля 2022 12:02

Жители Иркутска назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры

Опрос среди горожан провел сервис SuperJo
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Жители Иркутска назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры

Жители Иркутска назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob, узнали у жителей Иркутска, какие наставления давали им родители в начале карьерного пути? Выяснилось, что чаще всего их родители советовали им - добросовестно работать. Так ответили 16% респондентов. 12% сказали, что родители советовали не переставать учиться.

- Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 7%), - отметили в пресс-службе SuperJob. - 5% опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, еще 5% — ничего не бояться, 4% — развивать самостоятельность.

Меньше всего родители советовали иркутянам работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, а также не менять работу слишком часто.

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