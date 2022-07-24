Жители Иркутска назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob, узнали у жителей Иркутска, какие наставления давали им родители в начале карьерного пути? Выяснилось, что чаще всего их родители советовали им - добросовестно работать. Так ответили 16% респондентов. 12% сказали, что родители советовали не переставать учиться.

- Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 7%), - отметили в пресс-службе SuperJob. - 5% опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, еще 5% — ничего не бояться, 4% — развивать самостоятельность.

Меньше всего родители советовали иркутянам работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, а также не менять работу слишком часто.

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