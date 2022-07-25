Полосатый скунс поселился в Иркутском зоосаде. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В дружной семье Иркутского Зоосада пополнение – из частного зоопарка в Подмосковье в Иркутск приехала самочка полосатого скунса. Она уже прошла карантин длиною в месяц и теперь готова встречаться с посетителями. Об этом КП-Иркутск рассказали в зоопарке.

- Самочке два года, ее имя – Ночка, - говорят в Зоосаде. - Пока новая обитательница Зоосада предпочитает большую часть времени проводить в убежище, а обследованием всей территории своего жилища занимается в темное время суток. Такое поведение связано не только с тем, что скунсы – ночные хищники, они еще весьма пугливы.

В меню Ночки сейчас, как и положено, входят разнообразные продукты – овощи, фрукты, мелкие грызуны, но всем другим сам зверек предпочитает насекомых.

- Особенно скунс подружилась с одной сотрудницей – Анастасией Стоцкой, - рассказали в зоопарке. - Зверек, хоть и с опаской, берет из рук девушки угощения, а иногда даже может недолго посидеть у нее на коленях.

В скором времени девушка будет проводить с Ночкой занятия, направленные на выполнение различных команд. Это нужно, чтобы животное не скучало, а также позволяло потом проводить с собой необходимые процедуры – подстригать ногти, взвешиваться, делать прививки.

Кстати, «портить воздух» - отличительная черта скунсов – испускать струю маслянистой зловонной жидкости – Ночка не может. Железы удалили ей еще прошлые владельцы.

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