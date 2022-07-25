Еще 63 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно данным на 25 июля в Иркутской области официально подтверждено 297 749 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки их число увеличилось на 63. В регионе продолжают проведение противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала пандемии коронавируса выздоровело 293 335 жителей области, - отметили в ведомстве.

В Приангарье за все время зарегистрировано 8 697 летальных случаев. Жизнь одного из пациентов оборвалась в минувшие сутки. 719 заболевших скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

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