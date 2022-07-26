85 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

На 26 июля в Иркутской области официально зарегистрировано 297 864 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился еще у 85 жителей Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Справились с серьезной болезнью 293 409 зараженных, - рассказали в ведомстве.

За последние 24 часа от сопутствующих COVID-19 заболеваний скончался один пациент, за все время - 720. С начала пандемии в регионе инфекция забрала 8 697 жизней.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» продолжают проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

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