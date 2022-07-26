297 Артемов родились в Иркутской области за полгода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области посчитали малышей, появившихся на свет за последние полгода. Традиционно в Приангарье мальчики рождаются чаще, чем девочки - 6397 и 5955 соответственно. Об этом сообщают в пресс-службе региональной службы ЗАГС.

- Самым популярным именем для мальчиков который год остается Артем (297), затем расположились имена: Александр (259), Михаил (248), Матвей (188) и Максим (186), - поделились специалисты службы. - В десятку имен вошли также: Дмитрий (184), Роман (178), Тимофей (172), Богдан (157) и Ярослав (155).

Популярность обретают и другие мужские имена. Так за 6 месяцев в Иркутской области были зарегистрированы по 10 мальчиков с именами Добрыня, Ефим и Леон. Еще четырех крох назвали Булатами, трех – именем Сократ. Среди самых редких оказались: Валериан, Леонард, Натан, Теодор, Силантий, Янислав, Витим, Саян, Енисей, Гамлет, Томас, Оскар, Марсель, Доминик, Даниэль. Еще реже в регионе родители дают детям двойные имена. В первом полугодии 2022-го это Давид – Тимур и Олаф – Ливан.

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