Вертолет иркутского МЧС не может эвакуировать с гор пострадавшую женщину из-за погоды

Вертолет Ми-8 готов вылететь из Иркутска для эвакуации женщины с горного перевала Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дислоцирующийся в Иркутске вертолет Ми-8 готов вылететь в Бурятию для эвакуации пострадавшей в горах женщине, однако пока это невозможно из-за дождей и низкой облачности. В случае, если погодные условия улучшатся, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда тоже отправятся в Бурятию.

- 25 июля на перевале Горных Духов в Тункинском районе получила травму 55-летняя женщина, которая шла в составе зарегистрированной туристической группы. Она повредила ногу и самостоятельно продолжать путь не может, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели бурятской поисково-спасательной службы выехали к месту в горах, где все произошло. Однако прибудут они к пункту назначения примерно через три дня. С туристами каждые два часа поддерживается связь. Тем временем, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

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