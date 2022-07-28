105 дольщиков долгостроя на Сергеева получили компенсации в Иркутске Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

105 дольщиков долгостроя на Сергеева в Иркутске накануне получили денежные компенсации. Необходимые суммы в полном объеме перечислены тем, кто так и не дождался своих квартир, вложившись в строительство четырех домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это позволит исключить эти четыре дома из Единого реестра проблемных объектов, - отмечают специалисты. - На начало января 2022 года в Иркутской области насчитывалось 18 проблемных объектов, 677 требований граждан. По результатам совместной работы регионального фонда и органов исполнительной власти восстановлены права по пяти проблемным объектам.

Работа в этом направлении будет продолжаться и в 2022-м и 2023-м. До конца этого года в планах восстановление прав сибиряков еще по трем объектам. Средства на этого будут выделены из бюджета области.

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