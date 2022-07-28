Свалку строительного мусора ликвидировали на Чертугеевском полуострове в Иркутске. Фото: пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохраной прокуратуры

В Иркутске по требованию Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры ликвидировали свалку на Чертугеевском полуострове. Обломки кирпичей и другой строительный мусор складировали в водоохранной зоне Иркутского водохранилища. Первыми тревогу забили горожане, после чего специалисты Байкальской межрегиональной природоохраной прокуратуры начали проверку.

- Природоохранным прокурором в адрес собственника земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного использования, внесено представление об устранении нарушений закона, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в апреле текущего года поступила информация о том, что подрядчик вывез строительный мусор от демонтажа здания бывшего кинотеатра «Чайка» на Чертугеевский полуостров. Действия организации проверяют. В случае, если нарушения действительно будут выявлены, виновному может грозить крупный штраф и временное приостановление деятельности фирмы.

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