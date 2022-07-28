Гулявшего голым по набережной мужчину задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в социальных сетях очевидцы поделились видео, на котором видно, как мужчина прогуливается по набережной Ангары абсолютно голым. На неизвестном были только кроссовки и рюкзак. Иркутяне обратились в полицию. Вскоре хулигана задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для выяснения обстоятельств и установления личности его доставили в отдел полиции, - рассказали в ведомстве. - Нарушителем оказался 31-летний кассир одного из магазинов. Как сам иркутянин пояснил полицейским, ранее он распивал горячительные напитки и не помнит дальнейших событий.

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Ему придется ответить за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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