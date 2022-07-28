В Иркутске продолжат строительство новых домов для переселения людей из ветхого жилья

В Иркутске продолжат строительство новых домов для переселения людней из ветхого жилья. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске готовы к строительству более 20 тысяч квадратных метров жилья для переселения людей из ветхого фонда. Это восьми- и девятиэтажные дома в районе улицы Ярославского. Также на территории будут располагаться детский сад, школа и вся необходимая инфраструктура. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– По состоянию на 2022 год из ветхого жилья переселены 3 168 иркутян из 1 126 помещений общей площадью 48,5 тысяч квадратных метров. Из них – 1509 человек переселены из 527 аварийных объектов площадью 23 тысяч квадратных метров, – рассказала начальник департамента жилищной политики города Иркутска Елена Пешкова.

Переселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». В программу включено 314 многоквартирных дома, это 89,8 тысяч квадратных метров. Средства на расселение людей привлекаются из бюджетов Фонда ЖКХ и Иркутска.

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