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Общество28 июля 2022 10:58

Согласны ли иркутяне на повторное введение масочного режима, выяснил сервис SuperJob

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Согласны ли иркутяне на повторное введение масочного режима, выяснил сервис SuperJob

Согласны ли иркутяне на повторное введение масочного режима, выяснил сервис SuperJob

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Поэтому, специалисты сервиса SuperJob спросили у жителей Иркутска, поддерживают ли они повторное введение масочного режима.

- За повторное введение масочного режима высказались 26% жителей Иркутска, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Против — 47%. Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин. Их - 30%. И только 25% мужчин высказались за маски. Иркутяне моложе 34 лет поддерживают ношение масок чаще горожан старше 45 лет (34 и 19% соответственно).

По статистике SuperJob в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить медицинские повязки даже после отмены масочного режима. Сдержали обещание лишь единицы.

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