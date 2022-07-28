Согласны ли иркутяне на повторное введение масочного режима, выяснил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Поэтому, специалисты сервиса SuperJob спросили у жителей Иркутска, поддерживают ли они повторное введение масочного режима.

- За повторное введение масочного режима высказались 26% жителей Иркутска, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Против — 47%. Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин. Их - 30%. И только 25% мужчин высказались за маски. Иркутяне моложе 34 лет поддерживают ношение масок чаще горожан старше 45 лет (34 и 19% соответственно).

По статистике SuperJob в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить медицинские повязки даже после отмены масочного режима. Сдержали обещание лишь единицы.

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