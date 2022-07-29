СК начал проверку из-за некачественного жилья, выданного сироте в Усолье-Сибирском. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

СК начал доследственную проверку по подозрению в нарушении жилищных прав сироты в Усолье-Сибирском. Женщине выдали некачественное жилье в общежитии, расположенном по адресу улица Космонавтов, 3. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователи СК в рамках доследственной проверки дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования и иным лицам, ответственным за предоставление жилья гражданам из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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