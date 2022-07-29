Движение транспорта ограничат по улице Карла Маркса в Иркутске в День ВМФ. Фото: администрация Иркутска

День военно-морского флота отметят в Иркутске 31 июля. Во время торжественного марша с 11:30 до 12:30 будет ограничено движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от Декабрьских Событий до бульвара Гагарина. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Мероприятия начнутся с шествия колонны от Дома офицеров до острова Юность. Также в рамках празднования проведут церемонию спуска венка в воды Ангары в память о погибших моряках.

Также 31 июля в честь празднования Дня военно-морского флота будет организована концертная программа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам колонии. Также Андрею Левченко предстоит выплатить крупный штраф. (подробности)

За двойника заплатишь. С жителя Ангарска списали долг полного тезки из Краснодарского края. Житель Ангарска лишился 105 тысяч рублей из-за долга полного тезки из Краснодарского края. (подробности)