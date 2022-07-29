Военных из Иркутска Романа Ветрова и Павла Ковпака наградили орденами Мужества посмертно. Фото: администрация Иркутска

Семьям двух героически погибших при исполнении боевых задач военнослужащих вручили ордена Мужества. Иркутяне Роман Ветров и Павел Ковпак участвовали в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Роман Ветров родился 19 июля 1999 года в Иркутске. Учился в СОШ №19. Погиб при исполнении воинского долга 25 апреля 2022 года, - рассказали в администрации областного центра. - Павел Ковпак родился 22 октября 2000 года в Иркутске. Учился в СОШ №6. Погиб при исполнении воинского долга 30 апреля 2022 года.

Бойцы захоронены на Маратовском кладбище на участке для почетных граждан города Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам колонии. Также Андрею Левченко предстоит выплатить крупный штраф. (подробности)

За двойника заплатишь. С жителя Ангарска списали долг полного тезки из Краснодарского края. Житель Ангарска лишился 105 тысяч рублей из-за долга полного тезки из Краснодарского края. (подробности)