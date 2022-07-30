83-летняя пенсионерка из Чунского района пошла за ягодами и пропала в лесу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 83-летней Нины Плотниковой из поселка Чунский полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что 29 июля пенсионерка ушла из дома за ягодами и грибами в лес, но домой так и не вернулась.

К поиску пожилой женщины сразу подключились более 20 человек. Среди них полицейские и волонтеры. Они прочесывают территорию населенного пункта и лесную местность, расположенную между ее домом на улице Пушкина и руслом реки. Известно, что женщина хорошо ориентируется в тайге и много лет посещала лес, в котором заблудилась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пенсионерки. На вид ему 80-85 лет, худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, волосы седые до плеч. Была одета в черно-голубую куртку, розовые резиновые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайший отдел полиции.