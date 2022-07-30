Еще 210 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь растет число заболевших коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 210 человек. 125 из них проживают в Иркутске. С начала пандемии, а именно с весны 2020 года в Приангарье уже 298 579 случаев заболевания. Госпитализирован на данный момент 271 пациент. Такие данные 30 июля привел оперативный штаб.

Увы, растет и смертность. За сутки от COVID-19 скончался еще один зараженный. Всего, у нас 8700 жертв инфекции. Еще 723 умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил один человек.

Есть и приятные новости. За сутки болезнь победили 77 сибиряков. Всего, в Приангарье 293 636 выздоровевших.

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