Охотник из Бодайбо отправился в таежное зимовье и пропал без вести

Охотник их Бодайбо отправился в таежное зимовье и пропал без вести Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Бодайбинском районе проходят поиски 66-летнего охотника Сергея Маркова. О том, что он пропал без вести, полиции сообщила его жена. Она рассказала, что 14 июля супруг отправился в район таежного участка «Угольный», где у него находится зимовье, для заготовки дров на предстоящий охотничий сезон. Вернуться мужчина обещал 17 июля. С собой местный житель взял необходимые вещи и провиант на несколько дней.

- Однако, 17 июля Сергей не вернулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В связи с тем, что ранее у мужчины случались ситуации, когда он задерживался в лесу, жена не сразу обратилась в полицию.

На поиски пропавшего ранее выезжал зять. В месте, в котором охотник обычно оставляет свою машину, был припаркован автомобиль Сергея. При этом у машиныбыли повреждены два колеса, а в салоне находились часть снаряжения, личных вещей и еды охотника. У машины, в зимовье и на прилегающей территории Сергея не было.

Теперь на поиски в тайгу отправились полицейские и волонтеры. Процесс поиска осложняет нестабильная сотовая связь.