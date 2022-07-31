Овощи, фрукты, рыба и свинина подешевели в Иркутской области в июле

В Иркутской области больше всего подешевели овощи, фрукты, рыба и свинина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье в течение двух недель специалисты регистрируют снижение средних потребительских цен на продовольственные товары. Так, за неделю с 16 по 22 июля, например, больше всего подешевели в регионе овощи, фрукты, рыба и свинина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В службе потребительского рынка и лицензирования региона отмечают сезонное снижение цен на овощи и фрукты нового урожая, - говорят в правительства Приангарья. – Так цены на капусту снизились больше, чем на 8%, на морковь почти на 2.5%, на картофель чуть более 1%, а на яблоки 0.29%.

Также меньше стали цифры на ценниках к мороженой рыбе - на 1.14%, к свинине - на 0.68%. И еще гречневую крупу можно купить за цену ниже прежней на 0.66%. Подешевело и подсолнечное масло – разница составили 0.24%, и яйца упали в цене на 0.17%. Отмечается к тому же скидка на ржаной хлеб, сейчас он стал дешевле на 0.12%. Ну и минимально упали цены на пшено – на 0.07% - и сливочное масло – на 0.04%.

- На 10 продтоваров первой необходимости цены практически не изменились, - подчеркивают также специалисты. – В целом, ситуация на продовольственном рынке Иркутской области в июле демонстрирует устойчивую стабильность, дефицит отсутствует.

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