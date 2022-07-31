Смертельное ДТП произошло недалеко от Хомутово в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На Качугском тракте сегодня, 31 июля, примерно в 16.15 произошло смертельное ДТП с участием двух машин - «Тойоты Ленд Крузер» и «Тойоты Королла Ранкс». По предварительным данным, женщина за рулем внедорожника ехала в сторону села Хомутово и столкнулась с хэтчбэком. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД РФ по Приангарью и Госавтоинспекции Иркутска.

От удара автомобили оказались в кювете. От полученных травм на месте аварии скончался мужчина-пассажир «Короллы».

- Помощь медиков потребовалась также пассажирке хэтчбэка и водителю внедорожника, - отмечают полицейские.

Подробности дорожно-транспортного происшествия, их причины в данный момент устанавливаются инспекторами.

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