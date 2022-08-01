Пострадавших клиентов кредитной организации разыскивают в Ангарске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возможных жертв финансовой организации, оказывающей услуги в сфере недвижимости, разыскивают в Ангарске. Известно, что клиенты отдавали фирме свои средства при условии возврата суммы и процентов за пользование заемными деньгами. При этом стороны заключали договор. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Однако впоследствии фирмой условия договора не выполнялись, денежные средства и указанные в договоре проценты не выплачивались, - рассказали в ведомстве.

В Ангарске расположена сеть офисов под названием "Сакура", оказывающей финансовые услуги, а также услуги в сфере недвижимости.

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Жертвы финансовой организации могут обратиться в Следственную часть Следственного Управления УМВД России по Ангарскому городскому округу по адресу: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 52, кабинет № 332 к старшему следователю Карнауховой Наталье Юрьевне или по телефону 8-904-122-11-12, 8 (3955 – 692-732), по телефону дежурной части УМВД России по Ангарскому городскому округу 8 (3955) 53-05-15.

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