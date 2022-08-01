64-летний житель Братска подозревается в насилии над 14-летней девочкой. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

64-летний житель Братска подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 14-летней девочки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- 25 июля 2022 года мужчина в лесу между улицами Бетонная и Радищева в г. Братске, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, при этом демонстрируя нож и угрожая убийством.

Через несколько дней мужчину задержали и предъявили обвинение. Оказалось, что ранее 64-летний братчанин был неоднократно судим за аналогичные преступления. Сейчас он заключен под стражу.

Следователи не исключают, что жертв возможного насильника больше.

Всех жертв просят обратиться по телефону 8(3952) 25-66-45 или 02.

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У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08