День ВДВ 2 августа в Иркутске отметят праздничным маршем и концертом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О Дне ВДВ знают не только в армии, но даже и те, кто не служил. Пожалуй, никто из военных так широко не гуляет, как десантники. Традиционно День ВДВ 2 августа в Иркутске отметят с размахом, и по улицам города, как в известной песне, расплещется синева. Рассказываем подробнее, как пройдет праздник в областном центре.

День ВДВ 2022 в Иркутске: праздничные мероприятия, расписание

День ВДВ 2 августа в Иркутске начнется с торжественного митинга у «Вечного огня Славы» в 10:00. Ветераны ВДВ, молодые десантники, представители власти соберутся, чтобы возложить цветы и венки к мемориалу павших воинов. После этого, в 11:00, крылатая пехота пройдет по городу. Маршрут шествия вполне себе традиционный – от памятника ветеранам ВДВ до монумента Александру III. И там будет на что посмотреть. Спортсмены-парашютисты ДОСААФ России продемонстрируют показательные выступления. Также горожан ждет концертная программа и народные гуляния.

День ВДВ 2022 в Иркутске: перекрытие дорог

На время шествия в День ВДВ 2 августа в Иркутске с 11:00 до 11:30 ограничат движение транспорта по улице Ленина на участке от Сурикова до Чкалова. С 11:00 до 12:00 будет перекрыт бульвар Гагарина от улицы Чкалова до Карла Маркса.

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