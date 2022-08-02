Непогода оставила без света более 5,5 тысяч жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбушевавшаяся погода оставила вечером 2 августа без электроснабжения более 5,5 тыс. жителей Иркутской области. Сейчас в ряде районов продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Под отключение электроэнергии попали 5545 потребителей, 316 трансформаторных подстанций, 6 школ и 1 ФАП, - уточнили спасатели.

Иркутское управление по гидрометеорологии сообщает, что 2 и 3 августа в Иркутской области ожидаются дожди, град и усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду. Не исключено повышение уровня рек.

Путешественников просят учитывать штормовое предупреждение и отказаться от походов в горы и сплавов по рекам региона.

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