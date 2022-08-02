Без вести пропавшую пенсионерку с провалами в памяти разыскивают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70-летняя женщина пропала без вести в Правобережном округе Иркутска. В полицию об исчезновении пенсионерки сообщил ее муж. Он рассказал, что днем 1 августа супруга ушла из дома, расположенного в садоводстве «Родник» около Плишкинского тракта, и до настоящего времени не вернулась. Известно, что пожилая иркутянка может страдать проблемами с памятью. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, изображенной на фото, просьба сообщить об этом по официальным телефонам ведомства, - отметили в региональном МВД.

Приметы пропавшей: на вид 70 лет, рост около 160-165 см, волосы короткие, крашеные (коричневые). Была одета в светлое платье, черные рейтузы, темные босоножки, синюю жилетку.

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