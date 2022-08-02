Перебои в электроснабжении из-за грозы зафиксированы в Иркутском и Тулунском районах Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Гроза и сильный дождь обрушились на Иркутскую область вечером 1 августа. Непогода оставила без электричества более 5,5 тысяч потребителей в Тулунском и Иркутском районах. Отключение также проводили в Иркутске и Шелехове. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на 9:00 в Тулунском районе электроснабжение восстановлено в полном объёме, пояснили в МЧС.

В других районах, где было отключено электроснабжение, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 2 и 3 августа. Ожидаются грозы, сильные ливни, а также усиление северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Туристам рекомендовано отказаться от походов в горы и сплавов по рекам.

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