Информация о сбросе загрязняющих веществ в Ангару под Черемхово не подтвердилась Фото: Евгения ГУСЕВА

По результатам проведенной проверки не подтвердилась информация о сбросе в Ангару загрязняющих веществ. Очевидцы пожаловались на резкое изменение цвета воды в Ангаре около села Каменно-Ангарск, недалеко от острова Большой Марахтуй Черемховского района. Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- По результатам анализов, проведенных Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории совместно с Лимнологическим институтом Сибирского отделения Российской академии наук, установлено, что загрязняющие вещества в воде отсутствуют, - рассказали в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что изменение цвета вызвано деятельностью микроорганизмов и водорослей, которые после фотосинтеза меняют цвет. Именно поэтому вода в местах массового скопления подобных водорослей может иметь непривычный зеленый цвет.

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