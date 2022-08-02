Положительная динамика развития сохранилась в большинстве сфер Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область сохраняет позитивную динамику развития в большинстве сфер экономики. Этот вывод следует из отчета Росстата о социально-экономическом положении страны в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Индекс промышленного производства в регионе к аналогичному периоду прошлого года составил 106,8%. Это третье место в Сибирском федеральном округе и 22 в России, - подчеркивают в правительстве.

Отмечается, что Иркутская область смогла достичь 10 места среди всех регионов России и 2 места по Сибирскому федеральному округу по росту выполняемых услуг в сфере производства электрической энергии. Это удалось сделать благодаря увеличению промышленного производства в энергоемких отраслях.

Ввод нового жилья в эксплуатацию за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 13% и составил 657,7 тысяч квадратных метров. Подрос и уровень оборота розничной торговли – пищевые продукты и напитки стали продавать на 7,7% больше, непродовольственные товары на 0,1%, соответственно.

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