Рассказываем, где находятся пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске летом 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

В областном центре отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Горожанам настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обезопасить себя. Прививка – самая действенная мера профилактики заболевания и его осложнений. В связи этим в администрации города напоминают, где организованы пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске летом 2022.

Пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске: где находятся

Найти пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске летом 2022 не составит большого труда. Как и в прошлые годы они располагаются в больницах и поликлиниках по месту жительства.

Ознакомиться с полным списком адресов, где ставят прививку от COVID-19, можно ЗДЕСЬ.

Пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске: как записаться

А как записаться на прививку? Сделать это можно онлайн с помощью портала пациента «Кврачу38» или через единый портал Государственных услуг.

Важно! Посетителям больниц и медицинских центров следует пользоваться защитными масками. Пенсионерам и людям из групп риска индивидуальные средства защиты необходимы в транспорте и общественных местах. Только так возможно уберечь себя от коварной болезни. Пункты вакцинации от коронавируса в Иркутске летом 2022 доступны в каждом районе города, не забывайте об иммунизации.

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