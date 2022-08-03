До 7 лет тюрьмы грозит двум дебоширам из Иркутской области за избиение начальника поезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возбуждением уголовного дела закончилось путешествие для двух дебоширов из Иркутской области. Хмельные приятели из Ангарска и Иркутска были пассажирами поезда «Омск-Владивосток». Перебрав алкоголя сибиряки начали вести себя агрессивно: ругались матом и мешали попутчикам. Успокоить их попытался начальник поезда, но хулиганы напали на него и избили. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- На станции Улан-Удэ мужчинам было отказано в дальнейшем проезде, они были задержаны сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Задержанные помещены в изолятор временного содержания г. Улан-Удэ, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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