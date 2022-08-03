Иркутская область берет шефство над Кировском Луганской Народной Республики. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочего визита на Донбасс подписал соглашение о сотрудничестве региона с Луганской Народной Республикой. В частности, о шефстве над городом Кировском.

- Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении проблем. Дополнительно 27 тонн гуманитарной помощи будет направлено спецбортом в ЛНР из Иркутска, - сообщил Игорь Кобзев. - Профильные министерства области в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска.

Рабочая группа, созданная по поручению губернатора, уже осмотрела город, обозначила проблемные точки, поговорила с подрядчиками, которые будут восстанавливать дома, дороги и инфраструктуру. Кроме того, Приангарье поможет купить оборудование в Центральную городскую больницу и другие учреждения, и обеспечить школы учебной литературой для образования по российским стандартам.

- Хочу поблагодарить губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева за понимание проблем нашего региона, - отметил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. - Один из главных на сегодня вопросов - обеспечение жителей водой. Также мы обсудили вопросы строительства дорог, образования, здравоохранения.