Орденом мужества посмертно наградили Константина Сизова из Куйтунского района. Фото: администрация Куйтунского района

Сизова Константина из Куйтунского района посмертно наградили орденом мужества. Награду из рук мэра Куйтунского района получил отец Константина. Об этом сообщает районная администрация.

- Константин родился в рабочем поселке Куйтун, здесь же учился в Куйтунской школе, после срочной службы заключил контракт с Минобороны и отправился служить в воинскую часть в Чечне. Константин выбрал для себя ответственную и мужественную профессию – защищать Родину! Сегодня его с нами нет, - рассказали во время церемонии вручения ордена.

Константин Сизов погиб на Украине во время выполнения задач специальной военной операции. Родителей погибшего мужчины поблагодарили за воспитание смелого и самоотверженного человека, который ценой своей жизни приблизил еще на шаг мирное будущее для жителей Донбасса.

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