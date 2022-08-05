Александр Ведерников: удобные условия страхования от ЧС должны быть созданы для фермеров Иркутской области

Александр Ведерников: для фермеров должны быть созданы удобные механизмы страхования от ЧС.

Вопросы страхования полей и угодий от природных бедствий обсудили на встрече председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Ранее спикер ЗС посетил Черемховский район, где 13 июля сильный ветер и ливень нанесли урон аграриям. Однако фермеры не спешат прибегать к страхованию угодий.

- Мы обсудили причины, по которым аграрии не застраховали посевы. Это дополнительные финансовые затраты. Необходимо создать удобные механизмы страхования, - сказал Александр Ведерников. – Речь идет и о самой процедуре оформления страховок, о механизмах государственного стимулирования.

Александр Ведерников дал поручение профильному комитету совместно с министерством сельского хозяйства Иркутской области подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки фермеров, пострадавших в Черемховском районе.

Илья Сумароков, в свою очередь, пояснил, что государство предоставляет субсидии в целях возмещения затрат от 50 до 80% на уплату страховой премии, повышающие коэффициенты к базовым ставкам . В 2022 году в Иркутской области застраховано 79,6 тысячи га посевных площадей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, но всего 10% площади зерновых и 37% площади под масличными культурами.