Рассказываем, когда цена на проезд в автобусе №80 в Иркутске повысится Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Цена на проезд в автобусе №80 в Иркутске повысится: насколько

Очередное изменение тарифов в общественном транспорте ждет жителей областного центра. В сентябре цена на проезд в автобусе №80 в Иркутске повысится на 5 рублей. Таким образом, вместо 25 рублей днем и 30 рублей вечером, после 20:00, пассажиры будут обязаны заплатить 30 и 35 рублей соответственно.

- Автобус № 80 курсируют по маршруту: «Областная больница – Студгородок – ЖД Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Байкальская – Студгородок – Областная больница».

Цена на проезд в автобусе №80 в Иркутске повысится: когда

Но когда же в силу вступят новые тарифы? Согласно информации, предоставленной частным перевозчиком, цена на проезд в автобусе №80 в Иркутске повысится со 2 сентября.

Напомним, с 29 августа вырастет цена проезда по маршрутам № 12, № 16к, № 22, с 1 сентября — по маршруту № 2. Ранее частные перевозчики уведомили о повышении цены на проезд по маршрутам №№ 5к, 11к, 17, 23 и 49. В июле с 15 до 25 рублей подняли цены на проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы готовы к посмертной встрече с душой ребенка?»: иркутян возмутила анкета про аборт из женской клиники. Минздрав Иркутской области: анкеты с вопросами об аборте - фейк. (подробности)

Страшная смерть. Водитель джипа в Иркутской области погиб после столкновения с медведем на трассе. Внедорожник Land Cruiser врезался в медведя на трассе в Иркутской области, водитель погиб. (подробности)