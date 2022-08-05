323 случая заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории Иркутской области только за минувшие сутки выявлено 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии их набралось уже 299 817. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

За сутки госпитализировано 5 человек, всего же в больницах региона стационарное лечение проходят 373 жителя Иркутской области, - отметили в оперштабе. – Справиться с болезнью смогли 294 181 человек, в том числе за последние 24 часа – 5.

Коронавирусная инфекция унесла жизни 8 704 человек. За минувшие сутки от ковид скончались двое. По причине заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией, умерли 729 граждан, в том числе 1 за сутки.

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