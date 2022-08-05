Двух женщин, четырех детей и собаку спасли из горящей квартиры в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из горящей квартиры в Ангарске спасли четырех детей, двух женщин и собаку. Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в пятиэтажном доме в 12 микрорайоне, поступило на пульт дежурного в 8.21. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасатели обнаружили на лестничной площадке двух женщин с четырьмя детьми. Одна из женщин получила ожоги при попытке вернуться в горящую квартиру за собакой. Все шестеро были спасены, - уточнили в региональном МЧС.

Пострадавшую ангарчанку госпитализировали. Собаку без признаков жизни вынесли на воздух, где ей успешно провели реанимацию, после чего доставили в ветеринарную клинику.

Известно, что пожар в спальне обнаружили дети, которые разбудили мать и ее подругу. Сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить причину пожара.

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