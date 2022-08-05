Пьяный мужчина стрелял из автомата из окна дома в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова. За помощью к полицейским обратились люди, которые услышали громкие хлопки. На место незамедлительно направили наряд ППС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские задержали 48-летнего нетрезвого мужчину, который произвел выстрел из охолощенного автомата Калашникова. В результате инцидента никто не пострадал, - подчеркнули в региональном ГУ МВД России. - Оружие и светошумовые имитационные боеприпасы к нему изъяты.

В отношении ангарчанина составлен протокол за мелкое хулиганство.

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