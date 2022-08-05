En+ Group стала партнером Байкальского танцевального фестиваля в Бурятии

Фото предоставлено пресс-службой Бурятского театра оперы и балета.

En+ Group стала партнером BAIKAL DANCE FESTIVAL. Фестиваль балетного искусства пройдет с 10 по 21 августа в Бурятии. На нем выступят артисты балета, которые работают в разных театрах страны: в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Перми и Астрахани. Объединяет их то, что они являются выпускниками Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева разных лет. Главной темой события станет экология.

- Искусство не остается равнодушным к проблемам экологии, а творческое переосмысление поможет найти верные решения, - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Зрителей ждет настоящий праздник балета! Так, 18 августа состоится гала-концерт в Бурятском театре оперы и балета. А 20 августа в 18:00 на берегу Байкала на территории особой экономической зоны «Пески» пройдет Open air. Организаторы проведут мастер-классы и представят проект «Pro Балет». Артисты исполнят номера из классических балетных постановок, а также современной хореографии. Вход на мероприятия бесплатный.

В торговом центре «Форум» в Улан-Удэ также разместится фотовыставка «ArtМусор Байкала». Для профессионалов предусмотрены мастер-классы, форум с участием артистов балета. Специальный гость фестиваля - президент ассоциации музыкальных театров и директор всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», профессор ГИТИСа Георгий Исаакян.

- Благодарим En+ Group за возможность сделать выступление на открытом воздухе на берегу Байкала, где будут выступать артисты балета и играть классическая музыка, - сказал продюсер БГАТОиБ, хореограф по современному танцу и организатор фестиваля Павел Окунев. - Это будет настоящий праздник танца - сочетание красивейшей природы и классического искусства.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева добавила, что в этом году Байкальский танцевальный фестиваль отмечает пятилетний юбилей.

Кстати, En+ Group постоянно содействует развитию культуры по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Осенью прошлого года компания поддержала международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», ранее Братскому драматическому театру выделено 4 миллиона рублей на реконструкцию театральной гостиной.