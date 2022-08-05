Кубки России по керлингу пройдут в Иркутске с 25 августа по 4 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 25 августа по 4 сентября в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске пройдут Кубки России по керлингу. Сначала состязаться будут смешанные команды, а затем - пары.

- В прошлом году «Байкал» впервые принимал эти турниры, и тогда все команды, руководство Федерации керлинга России отметили высокий уровень проведения, - сообщил первый зампредседателя правительства Приангарья, президент региональной федерации керлинга Руслан Ситников.

Бороться за медали приедут 14 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Иркутской областей, Красноярского края. От нашего региона примут участие пять команд, в их составе - воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия».

В состязании смешанных пар участвуют спортсмены из тех же городов и регионов, а также из Новосибирской области. Приангарье представят в том числе члены сборной команды России, мастера спорта, призеры чемпионата страны и не только.

Сильнейших спортсменов включат в число кандидатов в сборные России.

- Иркутская школа керлинга очень сильная. В прошлом году наши спортсмены стали победителями Кубка России среди смешанных команд, - сказал Руслан Ситников. - Уверен, что и в этом году иркутяне покажут интересную, захватывающую игру.