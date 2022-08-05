Микрорайон Университетский в Иркутске продолжают комплексно развивать. Фото: администрация Иркутска.

Микрорайон Университетский в Иркутске продолжают активно развивать. Сейчас там строят крытый тренировочный каток с искусственным льдом, благоустраивают парк поблизости и чинят объездную дорогу.

- В результате такого комплексного подхода мы качественно меняем вид всего района, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Так, на катке будут проводиться тренировки для юных хоккеистов и фигуристов, а на массовые катания смогу приходить больше 1000 человек. Деньги на строительство выделили с учетом роста цен на материалы.

- В течение месяца должны закрыть контур здания. Далее приступят к оборудованию искусственного льда, - сказал депутат Думы Иркутска Василий Донских.

Рядом создают комфортную территорию для отдыха в Пади Долгой, а объездную уже почти отремонтировали - заканчивают наносить разметку.