Водителя-нарушителя на автокране разыскали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскали водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Факт езды большегруза по встречной полосе на улице Рабочего штаба был зафиксирован очевидцем. Позже иркутянин опубликовал запись регистратора в социальных сетях. Об этом сообщает ГИБДД по городу Иркутску.

- Дорожные полицейские не оставили без внимания грубейшее нарушение правил и разыскали находившегося за рулём автокрана мужчину, - уточнили в ведомстве - Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное вождение по встречке.

В отношении 50-летнего нарушителя составлен протокол. В ближайшее время мировой суд определит для него наказание. Санкция статьи предусматривает не только штраф, но и лишение водительского удостоверения на год.

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