Новые требования к содержанию домашних животных разработают в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Иркутской области разработают и внедрят в работу новые требования к содержанию домашних животных. Документ будет содержать и строгие правила выгула питомцев. Об этом сообщает Правительство Иркутской области.

- До конца года документ должен быть принят. Согласно внесенным изменениям, теперь регион будут иметь возможность устанавливать административную ответственность владельцев домашних животных за нарушение правил содержания, - уточнили в правительстве.

Органы местного самоуправления смогут определять места для выгула домашних животных. Более того, появится список мест, в которые будет запрещено возвращать бездомных животных после стерилизации и лечения.

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