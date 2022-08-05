Клещевой энцефалит выявлен у 88 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Случаи присасывания клещей фиксируют в большинстве районов Иркутской области. За неделю в медицинские учреждения обратились 384 человек. Всего же с начала активности клещей зафиксировано 12 420 случаев присасывания, в том числе 2 771 ребенок пострадал от опасных кровососов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 88 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 108, клещевой риккетсиоз у 44, – уточнили в Роспотребнадзоре, -Исследовано 8204 клеща, из них 2216 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 98 - вирусным клещевым энцефалитом, 679 – другими клещевыми инфекциями.

В Иркутской области продолжается противоклещевая обработка мест массового пребывания людей. Всего в регионе от опасных кровососов обработано более 1 400 объектов.

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