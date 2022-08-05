Автобус с пассажирами попал в ДТП в Тулуне Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тулуне произошло ДТП с участием автобус, следовавшего по маршруту №7. «ПАЗ» двигался из микрорайона Угольщиков в сторону улицы Гидролизной. Об этом сообщает Прокуратура Иркутской области.

- У автобуса отказали тормоза и водитель, с целью экстренной остановки, водитель направил транспортное средство в сторону обочины, где произошло столкновение с железобетонным ограждением, - сообщает прокуратура. - В момент происшествия в автобусе находилось 4 человека, 2 из которых потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Тулунская межрайонная прокуратура уже начала проверку соблюдений требований безопасности при организации пассажирских перевозок.

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