3200 семей в Иркутской области находятся в социально опасном положении Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутской области 3 200 семей находятся в социально опасном положении. С ними проводится профилактическая работа в рамках акции «Безопасное лето». Мероприятия завершаться 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Выявили 650 семей, нуждающихся в получении мер социальной поддержки. В жилых помещениях 1738 семей для профилактики пожаров установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Также выявили 335 семей, требующих особого наблюдения, где воспитывается 691 ребенок, уточнили в правительстве.

Все профилактические мероприятия направлены на уменьшение случаев травмирования и гибели детей как на воде, так и при иных обстоятельствах. Итоги эффективности работы будут подведены осенью 2022 года.

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