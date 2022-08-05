15-летнего подростка со шрамом в виде креста разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 15-летнего подростка. За помощью к полицейским обратилась мать Владимира Дульского. Она сообщила, что школьник ушел из дома вечером 2 августа и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскиваемому на вид 15-16 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, челка обесцвеченная, глаза карие, - уточнили полицейские. - На левом плече имеется шрам в виде креста 1х1 см. Он был одет в футболку фисташкового цвета, синие зауженные джинсы, на ногах белые кроссовки.

По предварительной информации, подросток часто бывал в компьютерных клубах города. Всех, кто видел Владимира после 2 августа или знает о его нынешнем местонахождении, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

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