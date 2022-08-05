Segezha Group сохраняет биоразнообразие лесов. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») тщательно заботится о сохранении биоразнообразия, флоры и фауны лесов. В настоящее время редкие биологические виды на участках аренды Segezha Group концентрируются на территории 338 га. Ключевые сезонные места обитания животных составляют 15 тыс. га. Всего в лесах, где работают филиалы по лесным ресурсам компании, встречаются 76 редких видов животных и птиц и 138 видов растений. В основном они живут на водоемах, окраинах болот, опушках леса. Такие важные для сохранения биоразнообразия места заносятся в планы лесоуправления холдинга. С их учётом планируется хозяйственная деятельность - рубки, строительство лесных дорог. При отводах лесосек элементы биоразнообразия и биотопы обвязываются яркими лентами и заносятся в технологические карты как участки, которые трогать нельзя. При разработке делянок такие территории остаются нетронутыми.

Биоразнообразие сохраняется на трех уровнях: ландшафтном - в виде крупных массивов, таких как малонарушенные лесные территории (МЛТ), на уровне сообществ – защита редких типов лесных насаждений, мест обитания редких видов флоры и фауны, а также на локальном уровне – сохранение биотопов и элементов биоразнообразия в процессе лесозаготовки. Специалисты выявляют и сохраняют локальные ценные экосистемы на каждой делянке, осуществляют ежегодный мониторинг лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), по итогам которого принимают решение о мерах охраны. На каждом этапе лесозаготовки учитываются изменения мест обитания животных, а также состояние водных, почвенных и ранимых ландшафтов.

Фото предоставлено компанией.

«Наши лесозаготовительные предприятия активно сотрудничают с природоохранными организациями, лесничествами и местными администрациями. Арендованные лесные территории регулярно анализируются на наличие лесов высокой природоохранной ценности и мест обитания животных, в том числе редких, с тем, чтобы сохранить их популяции. Экологичное ведение бизнеса – ключевой принцип лесохозяйственной деятельности нашей компании», - говорит директор по лесопользованию и мониторингу исполнения договоров аренды Segezha Group Наталья Коновалова.

Фото предоставлено компанией.

Важным вкладом холдинга в сохранение биоразнообразия является лесовосстановление и борьба с лесными пожарами, как с одними из основных угроз для жизни животных и растений. Segezha Group восстанавливает лес везде, где ведет лесозаготовку. Так, в этом году такие работы пройдут на 60 тыс. га. При этом из года в год площадь возобновления лесов увеличивается.

Справка:

SegezhaGroup – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов.

Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. SegezhaGroup занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. SegezhaGroup представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com