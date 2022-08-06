Еще 398 случаев заражений коронавирусом зафиксировано в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу. Подтвержденных случаев инфицирования за минувшие сутки, на 6 августа - 398. Общее число заболевших с начала пандемии - 300 215. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.

-398 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Иркутской области за прошедшие сутки, - сообщает оперативный штаб. - При этом госпитализировано на 36 человек меньше, чем накануне, 5 августа. Всего в больницах с этим диагнозом находятся 337 пациентов.

Выздоровело за минувшие сутки 143 человека. К сожалению, выросло и число умерших - одного из заболевших спасти не смогли, а общее число потерь от пандемии составило 8 705. Еше один пациент умер в больнице от сопутствующих заболеваний.

Медики настаивают на необходимости плановой ревакцинации - в большинстве случаев болезнь протекает относительно легко, но зачем рисковать? Кроме того, при малейших симптомах ОРВИ надо обратиться к врачу, в больнице и общественных местах рекомендованы маски, особенно пожилым и больным людям.