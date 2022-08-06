35 акул из ИКЕА продают в Иркутске по цене до 2, 5 млн. рублей.

Большую акулу из ИКЕА — выставили на продажу в Иркутске по цене в 2, 5 миллиона рублей.Сообщение о том, что в Иркутске продают такую, длиной 140 сантиметров, опубликовано 2 августа. Неожиданно большое предложение таких игрушек на Авито трудно как-то объяснить. Впрочем, все продавцы решили, что сейчас бренд уходит и потому самое время предложить "раритетную", "уникальную" и "редкую".

Цены 35 акул ( именно столько мы насчитали в предложениях на Авито только из Иркутска, сделанных на днях) разные: 650, 2990, 10 000, 100 000 и даже 2, 5 миллиона. Судя по всему, их ограничивает только фантазия авторов. Кроме того, оказалось, что небольшой запас популярных игрушек есть и в магазинах, о чем они сообщают на том же сервисе

"Эта большая, но абсолютно безопасная синяя акула позволит вам познакомиться с загадочным подводным миром. Она плавает очень далеко, ныряет глубоко и издалека услышит биение вашего сердца.Все мягкие игрушки хороши для веселья, игр и шалостей. Кроме того, они надежны и безопасны.Рекомендовано для детей от 1,5 лет.", - есть и такое описание "раритета".

Кроме того, как только появился дефицит, появились и подделки - игрушки "как в ИКЕА" и "ничуть не хуже, чем в ИКЕА". Цены все объясняют нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.