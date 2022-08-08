20 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 1 по 7 августа было зарегистрировано 16 ДТП. В них пострадали 20 человек, в том числе и три ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий связано с пешеходами. Произошло пять наездов на них. На втором месте – наезды на стоящий транспорт – их было четыре. Третье место и три случая столкновения на дорогах. Также было зафиксировано два падения пассажира в транспорте, один наезд на препятствие и одно «оторванное» колесо, из-за которого пострадал один сибиряк.

- Мы призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, - говорят полицейские. - Пешеходы должны следовать мерам личной безопасности при переходе дороге, а водители для исключения дорожных инцидентов обязаны соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08